البنك الدولي: امرأتان مقابل كل 3 رجال يعملون في الوقت الحالي

قالت مدونات البنك الدولي، المنشورة على موقع أصوات التابع للبنك، هذا الأسبوع، إنه على الصعيد العالمي، هناك امرأتان فقط مقابل كل 3 رجال، تعملن في الوقت الحالي، لكن هذه النسب تتفاوت تفاوتاً كبيراً من منطقة إلى أخرى.

ومقابل كل 100 رجل في القوى العاملة، توجد: 30 امرأة في منطقتي جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و76 امرأة في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى، و85 امرأة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (الأقرب إلى التكافؤ بين الجنسين).

وأوضح البنك، أنه تُترجم الفجوات بين الجنسين في التعليم والتدريب إلى تراجع أعداد النساء مقارنة بالرجال في القوى العاملة، وهذا التفاوت قائم منذ عقود على الصعيدين العالمي والإقليمي.