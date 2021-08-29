 استخرجوا 4 قطع أثرية.. القبض على 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استخرجوا 4 قطع أثرية.. القبض على 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 4:04 م

ألقت أجهزة الأمن القبض على 8 أشخاص؛ لإهامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، عن قيام عامل -له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج- بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

وبتقنين الإجراءات تمكن الأمن من استهداف المتهم وضبطه و7 أشخاص، وعثر على حفرة بعمق 8 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر، و4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن القطع المضبوطة من نتاج الحفر بهدف الاتجار بها، وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة، أفادوا بأثريتها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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