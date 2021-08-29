رئيس البرلمان العربي: تم استغلال ملف حقوق الإنسان لاستهداف كثير من الدول العربية

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه الاجتماع الثاني للمرصد العربي لحقوق الإنسان الذى عقد اليوم، ناقش الخطط والاستراتيجيات التي سيتبناها المرصد في موضوع تبني ودراسة ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الهدف من المرصد أن يكون لديه دراسة أو آلية عربية للتعامل مع هذا الملف.

وأضاف العسومى على هامش إنعقاد اجتماع مجلس الأمناء للمرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم، أن ملف حقوق الإنسان تم استغلاله وتم تحريف كثير من مبادئ حقوق الإنسان، وتم استهداف الكثير من الدول العربية، ونريد أن يكون هناك معالجة مهنية بعيدًا عن أي أمر سياسي بعيدًا عن حقوق الإنسان.

وأضاف:" لذلك يحرص المرصد أن يكون أكبر داعم ومشجع للدول العربية في تبني موضوع حقوق الإنسان، سواء دعم الأمور الإيجابية الكثيرة التي قامت بها الدول العربية، أو معالجة بعض السلبيات التي قطعتها الدول العربية على رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، لافتا إلى أن المرصد عقد اجتماعا موسعا ناقش الكثير من الأمور على مستوى آلية عمل المرصد ليكون أكبر داعم للدول العربية لتتبنى استراتيجية عربية محلية تخص حقوق الإنسان، لذلك حرصنا أن يكون هناك تفاهم أو تبادل أراء في وضع الاستراتيجية.

وتابع:" من ضمن الأشياء التي حرصنا عليها أن تكون لدينا جميع المعلومات التي تخص الدول العربية خاصة مواقف المؤسسات أو الهيئات التابعة التي تهتم في حقوق الإنسان، مشددا على أن بعض الأمور التي يتم إعلانها بشأن وضع حقو ق الإنسان في الدول العربية تكون مغلوطة، ولذا يحرص المرصد أن الهيئات والمؤسسات والمعلومات التي تصل لها تكون صحيحة وتتماشي مع الواقع.

وأكد أن أهم الأمور التي حرصنا عليها نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقبل التغيير وفق منظومنا العربي والإسلامي، لذا التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا شك مهم، وسيكون ضمن آلياتنا.

وقال إنه سيكون هناك آلية للتواصل مع المؤسسات الدولية، عبر التنسيق وعبر عمل فعاليات مشتركة ودورات مشتركة، مؤكدا:" لسنا ضد أحد، والهدف من المرصد وجود آلية عربية واضحة، ويكون هناك معلومات من مرصد موثوق لتعاطي هذه الجهات وهذه المنظمات الدولية مع ملف حقوق الإنسان، لكي لا يدخل الأمور في طريق استهداف وتسييس والضغط على الدول العربية، فنحن مع تطوير منظومة حقوق الإنسان على مستوى جميع الدول العربية لكن وفق الواقع الصحيح، وليس وفق الواقع الذي يكون أحد الملفات التي يتم فيها ابتزاز الدول العربية.