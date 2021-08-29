إصابة 25 شخصا في حادث عبارة ركاب قبالة جزيرة إبيزا الاسبانية

أصيب ما لا يقل عن 25 شخصا في وقع لعبارة لنقل الركاب قبالة جزيرة إبيزا السياحية الاسبانية.



وكانت العبارة "سان جوان" المملوكة لشركة "اف ار اس" الألمانية للشحن في طريقها من إبيزا إلى جزيرة فورمينتيرا في وقت متأخر من أمس السبت عندما جنحت على نتوء صخري بين الجزيرتين.



وقالت السلطات المحلية والشركة إنه كان هناك 35 راكبا وطاقم عمل مؤلف من 12 شخصا على متن الزورق المستخدم كعبارة لنقل الركاب.



ونقلت صحيفة دياريو دي إبيزا عن السلطات القول إن صبيا /10 أعوام/ أصيب في الحادث وجرى نقله على متن مروحية إلى مايوركا إلى مستشفى سون ايسباسيس الجامعي في عاصمة الجزيرة بالما. وترد أن الصبي أصبح في حالة مستقرة.



ولا يزال ثلاثة أشخاص آخرين في المستشفى اليوم الأحد ويعالج الثلاثة من جروح طفيفة، وهم رجلان (41 عاما) وامرأة (32 عاما).



وأصيب رجل أيضا، كما تعرض عشرة أشخاص لإصابات طفيفة.



وأشارت التقارير إلى أن الحادث وقع الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) بعد فترة قصيرة من مغادرة السفينة ميناء إبيزا.



وقالت السلطات إن السفنية وطولها 51 مترا، والتي بدأت العمل على هذا الطريق في نهاية حزيران/يونيو، تضررت بشدة في الحادث. ولم يسفر الحادث عن أي تسريب للوقود.