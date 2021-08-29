الصحة اليابانية وشركتا «موديرنا» و«تاكيدا» تشارك في تحقيق بشأن وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنه لم يتضح حتى الآن سبب وفاة شخصين بالضبط بعد تلقيهما جرعة لقاح من إنتاج شركة /موديرنا/ للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / .

وقالت الوزارة فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن " اننا لانعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك أى علاقة بين وفاة هذين الشخصين وبين التطعيم بواسطة هذا اللقاح".

وأضافت قائلة " انه لم تكن هناك حالة طبية محددة لهذين الشخصين ، ولم يكن لأى منهما تاريخ طبى يشير إلى حساسيتهما من اللقاح " .

ومن جانبهما، فإن شركتى موديرنا وتاكيدا لانتاج جرعات اللقاح فى اليابان ذكرتا فى بيان مشترك أنهما تتعاونان مع وزارة الصحة للتحقيق بشأن وفاة هذين الشخصين.

وأضافت الشركتان " انه ليس لدينا أى دليل يثبت أن وفاتهما ناتجة عن تطعيمهما بلقاح موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد " .

ومما يذكر أن أكثر من ألف شخص فى اليابان توفوا حتى الآن بعد تطعيمهم ضد فيروس كورونا ، ولكن خبراء الصحة لم يحددوا حتى الآن ما إذا كانت علاقة بين وفاتهم وبين تلقيهم لقاح التطعيم ضد الفيروس .

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت فى وقت سابق عن التأكد من استخدام مواد أجنبية فى 39 لقاحا غير مستخدم بثمانى مواقع للتطعيم فى خمس مقاطعات يابانية، وأنها أوقفت استخدام حوالى 63ر1 مليون جرعة لقاح جاءت من خط انتاج بمصنع اسبانى ، وذلك كاجراء وقائي.

ولكن تجدر الاشارة إلى أن الوزير اليابانى تارو كونو المختص بشئون التطعيم كان قد لفت يوم الجمعة إلى أنه تم اعطاء أكثر من خمسمائة ألف جرعة لقاح بالفعل وأنه من المحتمل أن تكون هذه الجرعات من دفعات جرعات التطعيم الملوثة التى اكتشفتها الوزارة مؤخرا .