كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض يشجع على إلزامية لقاحات كورونا لأطفال المدارس

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للسماح للأطفال بالذهاب للمدارس "فكرة جيدة" من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف فاوتشي، في تصريح له اليوم، أنه رغم رفض الكثير من الأشخاص لهذه الفكرة، لكنه يعتقد أن الهيئة الأمريكية للأدوية والأغذية وكذلك اللجنة الاستشارية للقاحات، والتي تقدم المشورة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستوضح نسبة الفائدة الكبيرة من تبني هذا الإجراء وخصوصا أن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر صار يتمتع الآن بالموافقة الكاملة من الهيئة الأمريكية للأدوية والأغذية.

يشار إلى أنه كانت هناك دائرة من الجدل الكبير حول إلزامية اللقاح على أطفال المدارس، على الرغم من عدم ترخيص أي من اللقاحات المتاحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة للاستخدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

لكن ظهور حالات متزايدة من الإصابات بمتحور دلتا في الأشهر الأخيرة وقابليته العالية للانتشار أدى إلى تجدد ظهور الجدل بشأن إلزامية اللقاح للأطفال بعد إتاحته لهم.