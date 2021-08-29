نفى أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، تعرض محمود شيكابالا، قائد نادي الزمالك، له بالسباب أثناء المباراة الختامية للفريق الأبيض بالدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه بعدما أنهى المسابقة في المركز الأول برصيد 79 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النادي الأهلي.

وبعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة للزمالك في الدوري اشتبك شيكابالا مع أحمد مجاهد من أجل نزول اللاعبين الشباب والناشئين إلى أرضية الملعب للاحتفال باللقب الغائب منذ 6 سنوات.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة " صدى البلد": «لم اسمع اي سباب من شيكابالا، ولكنه أثناء الحديث قالي لي أنت أهلاوي، ولكن هذا بعيد عن مهام عملي لاني اهلاوي والزمالك هو بطل الدوري».

وأضاف: «ليس هناك أي أزمة شخصية مع شيكابالا ولكن كان يريد فقط نزول أرضية الملعب للاعبين الشباب والناشئين وأسرهم وهو ما تم منعه من قبل أمن الاستاد».

وأكمل: «كان هناك احتكاك قوي بين شيكابالا وأمن الاستاد حيث أراد نزولهم إلى الملعب وتم الرفض ولاحظنا وقوف المباراة في اخر ربع ساعة لانه تواجد عدد كبير من اللاعبين داخل الملعب».

وأتم مجاهد: «الازمة ليس مع مجاهد فقط ولكن كانت مع امن الاستاد».