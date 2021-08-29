سويسرا تحذر من هجمات إرهابية على مراكز لقاحات كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة "إن زد زد آم سونتاج" السويسرية أن جهاز المخابرات الإتحادي السويسري يحذر من هجمات إرهابية محتملة على بنى تحتية خاصة بلقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك مراكز اللقاحات ومنشآت النقل والتصنيع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز، إزابيل جرابر، في رد مكتوب على أسئلة من الصحيفة إن "الهجمات على تلك الأهداف سوف تصيب حشودا ضخمة وتؤدي إلى تناول إعلامي مكثف".

وأضاف الجهاز أنه يخشى من هجمات تشنها جماعات جهادية، حسب الصحيفة. وليس هناك حتى الآن، أي مؤشرات ملموسة على وجوج همات مخطط لها.

ويتم تنسيق تسليم اللقاحات في سويسرا والتعامل معها من قبل الجيش. ويتم تخزين الجرعات في أماكن سرية.

وقال متحدث باسم مجموعة "لونزا جروب إيه جي" المصنعة للقاحات موديرنا للصحيفة إن الشركة لن تعلق على "مثل تلك الموضوعات الحساسة".

وشهدت سويسرا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة في عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات في الأسابيع الأخيرة.

ووزعت الدولة الواقعة في منطقة جبال الألب 51ر9 مليون جرعة من اللقاحات، كافية لتطعيم 6ر55% من السكان.