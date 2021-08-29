وزير التنمية المحلية: تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين مطلع سبتمبر

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه طالب رؤساء الأحياء بالقاهرة خلال لقائه بمقر المحافظة بداية شهر أغسطس الجاري، بالاهتمام بملف النظافة وستقوم الوزارة مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بالإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين والكشف عن ذلك في مختلف وسائل الإعلام للمواطنين.

وشدد شعراوي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، على ضرورة مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم بالشوارع، لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع والطرقات، موجهًا بالاهتمام بمنظومة الجمع السكنى طبقاً للعقود الموقعة بما يساهم في عدم إلقاء المواطنين لأى مخلفات في الشارع.

وتابع: "خلاص خلصنا كل كلام الخطط والدراسات.. ونظافة الشارع هي الحكم.. واللى يهمنا نشوف الوضع في الشارع هيتغير ولا لا.. ومفيش وقت تانى عندنا ولازم الناس تحس بتغيير في مستوى هذا الملف المهم بصورة سريعة جدا".