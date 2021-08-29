وزيرة الثقافة: إنشاء 300 كشك ضمن مشروع «مكتبة في كل قرية»

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مشروع مكتبة في كل قرية بمثابة تفكير خارج الصندوق.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء أكثر من 300 كشك على مستوى القرى، مؤكدة أن الحد الأقصى للكتاب سيكون 20 جنيهًا.



وصرّحت الوزيرة، بأن هذه الخطوة تندرج في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحة أنه إذا تم التفكير في منشآت عملاقة قد يكون الأمر غير ممكن.



وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على إنشاء كشك سيكون عبارة عن مكتبة، لافتة إلى بدء التنفيذ بالفعل، إذ سيتم افتتاح أول كشك هذا الأسبوع بجوار دار الأوبرا المصرية.



وكانت الوزيرة قد شهدت في وقت سابق من اليوم الأحد، ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بقرية المطمر بمركز ساحل سليم .



ووجهت عبد الدايم الشكر لرئيس مجلس الوزراء لدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر للأنشطة الإبداعية فى ربوع مصر، موضحة أن فعاليات (حياة كريمة) جاءت لتعبر عن إرادة حقيقية تسعى لتغيير واقع أهلنا في القري التي تعد المصدر الرئيسي للثروة البشرية التي قامت على أكتافها أقدم حضارة عرفها الإنسان، والتي ما زالت تمد البلاد بالعقول والسواعد التي تنشد مستقبلا أفضل.