تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بفتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد- 19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، اعتباراً من غد الاثنين 30 أغسطس 2021.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الأحد - أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جهتها .. قالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القرار يشمل الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملاً الفئات المستثناة غير المطعمة.

وأوضحت أنه يمكن تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة، وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.