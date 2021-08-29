 كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تشكيل هيئة استشارية حول سياسات الفضاء - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تشكيل هيئة استشارية حول سياسات الفضاء

د ب ا
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:42 ص

اتفق رئيس أركان القوات الجوية بكوريا الجنوبية الجنرال بارك إن-هو، اليوم الأحد، مع رئيس عمليات الفضاء الأمريكية الجنرال جون ريموند، على تشكيل هيئة استشارية مشتركة حول سياسات الفضاء لتعزيز التعاون ليصبح البلدان شريكين رسميين في التعاون في مجال أمن الفضاء.

وذكر مكتب رئيس أركان القوات الجوية الكورية ، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ، أن هذا الاتفاق جاء خلال زيارة بارك إلى القيادة الفضائية للقوات الجوية في كولورادو .. مشيرا إلى أن القوات الجوية الكورية تخطط إلى زيادة تعزيز التعاون مع القوة الفضائية الأمريكية، بما في ذلك تبادل المعلومات من خلال الهيئة الاستشارية.

كما عقد بارك اجتماعا ثنائيا مع قائد القيادة الجنرال جيمس ديكنسون، ووافقا على تعزيز الشراكة في تبادل المعلومات حول مراقبة الفضاء، وكذلك تحسين قدرات العمليات الفضائية المشتركة مثل الدفاع الصاروخي.

 


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