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موسكو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا.. ونحن شعب واحد

سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى
أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 8:45 م

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى الأواصر الوثيقة التي تربط الشعبين الروسي والأوكراني.

وقال شويجو، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد: "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق، ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".

وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل ويأتي شخص "ينهي هذا الجنون القومي المتطرف الذي ليس له أي أساس تاريخي أو واقعي".

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