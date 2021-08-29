المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالمؤلف المصري على أفيش دورته الـ14

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري، عن أفيش دورته الرابعة عشرة التي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، برعاية وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تقرر أن تحتفي بالمؤلف المسرحي المصري، حيث تقام تحت عنوان "الكاتب المسرحي المصري".



وعن اختيار هذه الدورة من المهرجان لتحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة من المهرجان، لا تقام على مستوى العروض فقط، لأن ذلك شيئا يصعب تحقيقه، ولكنها ستقام على مستوى الجانب النظري والفكري، من خلال الندوات التي تقام خلال الفعاليات، والتي ستتناول كل ما يخص عنصر التأليف حتى ما قبل 150 سنة مسرح.



وأضاف أن المؤلف مظلوم كثيرًا رغم أنه في أزهى عصور المسرح كان المؤلف هو النجم والبطل، أما الآن فقد صار المؤلف على الهامش والنصوص يتم الاعتداء عليها دون الرجوع لمؤلفيها وكُتابها؛ لذا نحاول أن نرد للمؤلف حقه ونستعيد قيمته الفعلية التي تعلى من شأن الحركة المسرحية، في محاولة للإجابة عن السؤال المثار منذ سنوات: هل نعاني أزمة مؤلف وأزمة نصوص؟.



أما عن تفاصيل الأفيش وفكرته قال مصممه الفنان مصطفي عوض: "يظهر على الأفيش الرسمي للمهرجان الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسًا على كرسي المخرج مع وجود لهرمين يسار، ويمين الكاتب، وهنا دلالة أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث لتأكيد أهميته كعنصر أساسي في العمل المسرحي، وذلك إلى جانب وجود "الوجهين الباكي والضاحك" رمز المسرح المتعارف عليه، كما جمعت ما بين مهنة الكاتب والمخرج، لأنهما أو عنصرين في العمل المسرحي وأساسه، مع وجود بعد حضاري تاريخي لمصر التي تمتد حضارتها لسبعة آلاف سنة".



جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت قد أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.