 لبنان: إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردتهم سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردتهم سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 5:06 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 5:06 ص

أصيب عدد من عناصر قوى الأمن اللبناني مساء اليوم السبت بجروح خلال مطاردتهم سبعة سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر شرقي البلاد.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "فرار 7 سجناء بينهم سوري ولبناني وفلسطيني من نظارة مخفر ضهر البيدر".

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر القوى الأمنية أصيبوا "بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الأحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر"، مضيفة أن عناصر الدفاع المدني تعمل على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة".

وقامت القوى الأمنية بتوقيف "أربعة مساجين كانوا قد فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر، بعدما تمت مطاردتهم في الأحراش القريبة، وهم ثلاثة سوريين ولبناني".


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