محافظ أسوان: بدء تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد، مع استكمال الساحة الأمامية المطلة على نهر النيل بميدان المحطة، وأيضاً مشروع تطوير حديقة السلام، مع الإسراع في إنهاء مشروع تطوير السوق السياحي القديم، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مصر العامة.

وشدد عطية على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بطول 2 كم، من خلال إنشاء حوائط ساندة، وزيادة عرض الطريق في المسافات التي تشهد تكرار الحوادث المرورية فيها، نظراً لوجود دورانات خطرة، مما سيساهم في توفير عوامل الأمان للسائقين والركاب، مع إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدخل الشمالي للمدين.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت سيتم استكمال الساحة الأمامية المطلة على كورنيش النيل القديم بميدان المحطة، لتكامل الرؤية البصرية لواجهة المدينة، بجانب إعادة تشغيل 2 نافورة بوسط النيل بإضاءات ملونة، إضافة إلى الاتفاق على زيادة المسطحات الخضراء للميدان، مع تلافي أي ملاحظات تم رصدها من خلال لجنة هندسية متخصصة من المحافظة، علاوة على الإسراع بتطوير حديقة السلام وتركيب التماثيل بوسط حديقة بلازا درة النيل لتستكمل البانوراما الجمالية لمشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان وقائد شرطة المرافق بالاستمرار في حملات إزالة ورفع الإشغالات بالسوق السياحي القديم دون توقف؛ لإفساح المجال أمام الشركة الوطنية لسرعة إنجاز المسافة المتبقية من مشروع التطوير، مع الالتزام بالتصميم الموحد ليافطات المحلات والبازارات في اللون والكتابة والارتفاع.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال لتتواكب مع الموسم السياحي القادم، واختتم الاجتماع بعرض بدائل تصميم مشروع مكتبة مصر العامة، والذي سيتم إنشاؤها على مساحة 3250 م2، لتصبح المكتبة صرحًا ثقافيًا وتنويريًا لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.