البنك الدولي: كورونا وأسعار النفط ومخاطر المناخ تفاقم التحديات التي يواجهها العراق

قاد الازدواج بين كل من التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا والتقلبات في أسعار النفط وتنامي المخاطر المناخية، إلى تفاقم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، حسب البنك الدولي.

وجددت مجموعة البنك الدولي -مؤخرا- التزامها بمواصلة دعمها للعراق حيث اعتمدت إطار الشراكة الاستراتيجية الخاص به ليكون أساساً لشراكتها مع هذا البلد للأعوام من 2022 حتى 2026.

ويحدد الإطار الجديد الأهدافَ الإنمائية الرئيسية التي ترغب مجموعة البنك الدولي في دعمها بالعراق، كما يقترح تنفيذ مجموعة من الحلول الاستراتيجية اللازمة لمساعدة العراق على الاستجابة لأزمة جائحة كورونا المتواصلة، وأيضاً لإصلاح أوجه القصور في الاقتصاد العراقي.

ويأتي الإطار الجديد لهذه الشراكة في ظل خلفية من أوضاع الهشاشة المتزايدة في العراق.

وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "سيعمل إطار الشراكة الاستراتيجية، وبما يتميز به من مرونة في جوهره، كمنصة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا من العراقيين وعلاج المسببات والعوامل المحركة التي تقف وراء أوضاع الهشاشة في العراق وما يواجهه من أزمات.

إن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم الشعب العراقي من خلال المساهمة في مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة، وتمكين القطاع العام بشكل أكبر لتحسين بيئة أنشطة الأعمال في العراق".

تم وضع إطار الشراكة الاستراتيجية مع العراق بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للأعوام من 2020 حتى 2025 للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

وتسمح هذه الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي بمواصلة شراكتها مع البلدان خلال فترات الصراع والعنف لمساعدتها في تحقيق نجاح أكبر في الخروج من أزماتها.

ويتماشى إطار الشراكة الإستراتيجية مع أولويات إصلاح حكومة العراق المدرجة في برامجها وإستراتيجياتها الوطنية، كما يعزز تجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، فضلاً عن تعزيز وجود قطاع خاص محلي سليم وتعزيز شرعية المؤسسات الحكومية الرئيسية وتنمية قدراتها.

وقال رمزي عفيف نعمان، رئيس مكتب البنك الدولي في العراق: "إن الأسس التي يقوم عليها إطار الشراكة الإسترتيجية تستهدف تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري.

وبهذا يتم تعميم أولوياتنا التي تتمثل في المشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمساواة بين الجنسين والاستجابة للتغيرات المناخية".

من جانبها، علقت ميرلي بارودي مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقولها: "في واقع الأمر، يوفر إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق فرصة قوية لتعزيز التنمية الشاملة المراعية للبيئة والقادرة على الصمود، والاستفادة من خطة عمل مجموعة البنك الدولي للأعوام 2021-2025 لمواجهة تغير المناخ، علاوة على وضع البلاد على مسار أكثر استدامة نحو مستقبل تقل فيه الانبعاثات الكربونية".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالعراق على مرحلتين لتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على مدى فترة 5 سنوات.

ستغطي المرحلة الأولى تقريباً الفترة المتبقية على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مع التركيز على حماية الفئات الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً على دعم الإصلاحات الحكومية الأولية.

وخلال المرحلة الثانية، ستدعم مجموعة البنك الإصلاحات متوسطة الأجل للمساعدة في تشكيل اقتصادِ أكثر تنوعاً من خلال خلق بيئةِ أكثر تمكيناً للقطاع الخاص ومن خلال تطوير رأس المال البشري.