 كلب مفقود يقطع رحلة طولها 380 كيلومترا عبر فرنسا ليعود لمنزله - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

كلب مفقود يقطع رحلة طولها 380 كيلومترا عبر فرنسا ليعود لمنزله

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:23 ص

عاد كلب كان قد فقد خلال رحلة في فترة العطلة بفرنسا مرة أخرى إلى مسقط رأسه على بعد 380 كيلومترا.

وكان مالكو كلب الصيد من نوع ترير، ويدعى بابلو، قد توقفوا أثناء عودتهم من عطلة بإيطاليا في منطقة سافوا الفرنسية، حسبما ذكرت محطة راديو فرانس بلو.

وغادر الكلب البالغ من العمر عامين عربة الكرفانات لاستكشاف المناطق المحيطة، ولكنه لم يعد على غير المعتاد. وانتظره أصحابه لساعات دون جدوى وابلغوا مكتب العمدة في اليوم التالي عن اختفاء بابلو قبل مواصلة رحلتهم إلى أقاربهم.

وبعد أيام قليلة، تلقوا صورة لكلب من جيران يقيمون بالقرب من منزلهم في نيم جنوبي فرنسا.

وقالت كاثرين، احد أفراد الاسرة ، للمحطة الإذاعية "تعرفت على بابلو منها -الصورة- ، ولم أصدق ذلك، لقد كانت لحظة سعادة حقيقية".

وكان الكلب بالفعل هو بابلو- هزيلًا ولكنه على قيد الحياة.

وقال المالك روجر: "قررنا على الفور العودة إلى المنزل". ثم قاموا بشراء طوق مزود بخاصية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية"جي بي إس" حتى لا يفقدوا بابلو مرة أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك