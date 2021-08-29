وزير التنمية المحلية: للصحافة دور في تغيير سلوكيات المواطنين لحل مشكلات القمامة

أكد اللواء محمودج شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية المنافسة القوية بين العاملين فى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وشركتى "ارتقاء" و"إنفايروماستر" فيما يخص مستوى النظافة بالمناطق التي تعمل بها الهيئة والشركات، خاصة بعد استغلال جميع الكوارد البشرية الموجودة بالهيئة وإعادة توزيع العاملين والمعدات والآلات على الأحياء.

وشدد شعراوى، في بيان صحفى اليوم الأحد، على أهمية دور مختلف وسائل الإعلام المصرية المرئية والمقروءة والمسموعة في مساعدة الدولة لتغيير سلوك المواطنين فيما يخص مشكلة القمامة ودعم جهود الدولة الحالية في هذا الشأن، خاصة في القاهرة مع بداية عمل الشركات الجديدة على أرض العاصمة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أكثر من جهة لمتابعة مستوى النظافة بالقاهرة وتقييم المستوى في جميع الأحياء سواء التي تعمل فيها الشركتين بالمنطقتين الغربية والشرقية، أو التي تعمل فيها الهيئة في باقى مناطق المحافظة، وسيكون هناك رقابة ومتابعة وتقييم بصورة مستمرة.

وطالب، الشركتين وهيئة النظافة بالقاهرة، بضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي في المنظومة والاهتمام بالمبادرات الشبابية من أبناء المحافظة، وكذا المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة بأى صورة إيجابية في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة ودعم المنظومة بأى أفكار أو معدات أو أدوات.

وأكد استعداد الوزارة لدعم أي مبادرات تساعد في إنجاح المنظومة، مع ضرورة البحث بصورة مستمرة خلال العمل على أرض الواقع عن أفكار جديدة وغير تقليدية لدعم نجاح المنظومة وحل تلك المشكلة .