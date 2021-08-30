الشركات الألمانية ترد طوعا قرابة مليار يورو من مساعدات كورونا العاجلة

صرحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأحد بأن العديد من الشركات الألمانية ردت طوعا المساعدات العاجلة التي كانت تلقتها من الدولة لمواجهة أزمة كورونا.



وأوضحت المتحدثة أن المكاتب المختصة في الولايات أخطرت وزارة الاقتصاد بتحصيل 322 مليون يورو وأنها تلقت مدفوعات مالية طوعية بقيمة 911 مليون يورو.



ولفتت المتحدثة إلى تنوع الأسباب التي حدت بالشركات إلى إعادة أموال المساعدات " خاصة وأن الشركات كانت توقعت في الفترة التي تقدمت بها لطلب المساعدات أن تكون أزمات السيولة التي ستتعرض لها خلال فترة التمويل البالغة ثلاثة شهور أكبر من الأزمات التي تعرضت لها مؤخرا، وهو ما أعقبه عمليات مراجعات وسداد.



ومن المنتظر أن تطرح الولايات في موعد أقصاه نهاية حزيران/يونيو المقبل تقاريرها النهائية عن استخدام أموال المساعدات وفقا للأغراض المحددة لها.



وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن مسألة سداد مساعدات كورونا العاجلة هي من اختصاص الولايات وحدها.



وكانت هذه المساعدات تمثل أول دفعة مساعدات يتم تقديمها إلى الشركات الصغيرة في ربيع 2020 بغرض تأمين الوجود الاقتصادي لهذه الشركات ولأصحاب الأعمال الحرة في ظل أزمة كورونا، ولمساعدتها على تجاوز أزمات السيولة الحادة.



وكان من المحظور على الشركات استخدام هذه الأموال في تغطية النفقات المخصصة للعمالة ولا تكاليف المعيشة الخاصة.