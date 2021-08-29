إسرائيل تستعد للتوسع في إعطاء الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لتشمل كل من فوق 12 عاما

أفادت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية اليوم الأحد بأن وزارة الصحة أبلغت مقدمي الخدمات الصحية بالاستعداد للتوسع في إعطاء الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لتشمل كل من هم فوق 12 عاما بدءا من يوم غد الاثنين.



وأصبحت إسرائيل، في نهاية تموز/يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم، وأعقبتها لاحقا في ذلك دول أخرى.



وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل، في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.



وكانت إسرائيل بدأت بإعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 60 عاما، وخفضت المستحقين تدريجيا حتى سن 30 عاما، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.