رئيس المجلس العسكري التشادي ووزير المالية السوداني يبحثان التعاون الاقتصادي

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

واستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، بمقر إقامته في الخرطوم مساء اليوم الأحد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني.

وقال وزير المالية السوداني، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لسبل تعزيز وتطوير العلاقات السودانية التشادية وضرورة دفعها للأمام بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأوضح أن اللقاء شدد على أهمية تطوير المجالات الاقتصادية والتنموية بين الخرطوم وانجامينا، ومد خطوط السكك الحديدية، والطرق البرية بين البلدين. وعبر عن شكره وتقديره لدور دولة تشاد الداعم لاتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا ضرورة استمرار جهودها لدعم مسيرة السلام.

وأشار وزير المالية السوداني، إلى أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وضرورة توحيد المواقف بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التي تخدم القارة الإفريقية، ومن بينها مشروع سكة حديد (بورتسودان- داكار) ومشروع الحزام الأخضر الممتد من جيبوتي إلى داكار.

وأوضح أن اللقاء أكد على التعاون المشترك لتنفيذ تلك المشروعات، لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في كافة القضايا.