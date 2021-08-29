حصل أكثر من 55% من سكان كوريا الجنوبية على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، منذ أن بدأت البلاد حملتها للتطعيم في أواخر فبراير الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لما ذكره فريق العمل التابع للحكومة، المعني باللقاحات، اليوم الأحد، فقد حصل أكثر من 273 ألف شخص على جرعتهم الأولى أمس السبت فقط.

وحتى الآن، حصل 28.62 مليون شخص أي 55.7% من السكان على جرعتهم الأولى.

ومن بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل جزئي، حصل أكثر من 14 مليون شخص على لقاح "فايزر"، بينما حصل حوالي 11 مليون و2.3 مليون على لقاحي "أسترازينيكا" و"موديرنا" على التوالي.

وتم تطعيم 14.6 مليون شخص أي 28.4% من السكان، بشكل كامل.