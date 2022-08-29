محافظ الإسكندرية: حملات مفاجئة لإزالة إشغالات أحياء العجمي والجمرك وشرق

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وشن حملات مفاجئة على أحياء العجمي وشرق والجمرك لإزالة كل الإشغالات والتعديات.

وشدد اللواء الشريف، خلال اجتماعه برؤساء الأحياء، اليوم الإثنين، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة استهدفت إزالة كل الإشغالات والتعديات من منطقة الذراع البحري وك 21 وطريق إسكندرية مطروح من الاتجاهين حتى منطقة سوق الهانوفيل.

وتم التمركز بمنطقة الهانوفيل والتحفظ على 150 حالة إشغال متنوع ورفع فروشات باعة ثابتة وغلق أربعة محلات.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة استهدفت ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته، والسبع بنات، وطريق الكورنيش، حيث تم ضبط 55 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المخالفات، كما تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

وفي حي شرق قادت الدكتورة رباب مدني رئيس الحى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، بالشوارع خلف محطة سيدى جابر، العلافين من شارع المواسير، سينما ليلى، محطة السوق، مصطفى كامل باكوس، عمر المختار، عبد السلام عارف، ثروت، ومحمور المحمودية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 حالة إشغال متنوع تم التحفظ عليها بديوان عام المحافظة، وإزالة 30 حاجز سيارة.