 تعليم الغربية: تنظيم ملتقى التوظيف لخريجي التعليم الفني بالمحافظة لتوفير 120 فرصة عمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم الغربية: تنظيم ملتقى التوظيف لخريجي التعليم الفني بالمحافظة لتوفير 120 فرصة عمل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 3:12 ص

نظمت وحدة الانتقال لسوق العمل اليوم الأحد، ملتقى التوظيف لتشغيل خريجي محافظة الغربية من التعليم الفني؛ بكبرى الشركات طبقا لقانون العمل المصري؛ وذلك بمدرسة المحلة التجارية بنات حيث تم توفير ما يقارب 120 فرصة عمل من خلال 6 شركات كبرى .
وذكر - بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم - أن ذلك الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى شهد حضور الدكتور هاني مجاهد مدير عام شرق المحلة وإشراف فريد كمال مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني وبالتعاون مع مشروع قوى عامله مصر WORK FORCE EGYPT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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