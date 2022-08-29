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الحلبوسي يدعو جميع الأطراف في العراق لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات

محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي
محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 9:19 م

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين،  جميع الأطراف في العراق لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الإنزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع.

وقال في بيان صحفي "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

وحسب مصادر طبية عراقية فإن 11 متظاهرا قتلوا وأصيب 160 آخرين خلال موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بعد قيام أتباع التيار الصدري في السيطرة على مبنى الحكومة العراقية.

وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجوال في جميع محافظات البلاد.

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