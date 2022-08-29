بدء أعمال الدورة 110 للجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

بدأت أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورتها 110، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية في العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير هيفاء أبو غزالة بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 31 الذي سيتضمن عددا من الموضوعات الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة، والاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022، وكذلك الموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وكانت اللجنة الاجتماعية للمجلس عقدت اجتماعها أمس الأحد في إطار التحضير لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري يومي الأربعاء والخميس المقبلين.