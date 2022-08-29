شغلت شابة عشرينية، آلاف الأردنيين خلال الساعات الماضية، بعد نشرها رسالة مؤثرة على حسابها في فيسبوك.

فبعد ساعات من تلك الرسالة تجاوب مئات الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة ربى طوابيني لإنقاذ مطعم والدها من الإفلاس.

وبدأت القصة عندما اتصلت الشابة بوالدها وأخبرها بأنه لم يستطع بيع الشاورما التي كان قد جهزها، منذ أيام.

فكتبت تعليقا عبرت فيه عن حزنها لما وصلت له الأمور.

وما هي إلا ساعات حتى تحول حال المطعم، إذ تجاوب النشطاء مع رسالتها ووصل عدد المعجبين بصفحة المطعم إلى 149 ألف شخص بعد أن كانوا 97 شخصاً، وفق "العربية".

وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوب العاصمة عمان، والذي أصبح حديث الرأي العام.

وشكرت الفتاة، الأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها، مؤكدة أن هذا الموقف ليس غريباً على الأردنيين.

من جهته، زار وزير العمل الأردني نايف استيتية اليوم، المطعم وأكد أنه يقدم الخبرات للشباب الأردني، وهو "داعم لنفسه بنفسه".

وأشار إلى نشر الفتاة، رسالة سامية وهادفة؛ لإصرارها على دعم والدها ومساندته في أزمته، وما حققته اليوم هو رسالة لجميع الشباب الأردنيين لحثهم على العمل بجهودهم.