لبنان: سجينان يتهجمان على العناصر الأمنية بآلات حادّة

أصيب أحد الرتباء بجروح في يده إثر إقدام سجينان في سجن الأحداث في رومية شرق بيروت، أمس الأحد، على افتعال فوضى في النظارات، بعد ادعاء المرض من قبل عدد من النزلاء، ومطالبتهم بدخول المستشفى لتلقّي العلاج.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الاثنين،إنه "بتاریخ 28/8/2022، وعلى خلفيّة الإضراب الجماعي عن الطّعام في سجن الأحداث-رومية بهدف المطالبة بتخفيض السنة السجنيّة الجُرميّة من تسعة أشهر إلى ستة، ادعى عدد من النزلاء المرض، وطالبوا بدخول المستشفى لتلقّي العلاج".

وأضاف البيان" لدى إدخالهم إلى الصيدليّة المركزيّة، افتعل النزلاء المتواجدون في النظارات الفوضى.

وعندها، توّجهت العناصر بصورة فوريّة للسيطرة على الأحداث، فاستغلّ النزلاء الذّين أُحضروا إلى الصيدليّة مجريات الأمور، وأقدموا على تصوير لقطات تظهرهم بأوضاعٍ صحيّة سيّئة لإثارة الرأي العام".

وعلى الفور، تدّخل ضبّاط وعناصر السجن، بحسب البيان " من أجل السيطرة على النظارات، وإبقاء السجناء بداخلها، وحماية الصيدلية المركزية والممر المؤدي إليها، وطابق الأحداث الذّي يحتوي على القُصَّر. حينها، أقدم السجينان (م. ش.) و(ح. ي.) على التهّجم على العناصر الأمنية بآلات حادّة، وأضرما النّار في الغرفة الملاصقة للنظارة رقم 8".

وتابع البيان " أصيب من جراء ذلك أحد الرتباء بجرحٍ في يده اليمنى، ممّا استدعى نقله للمستشفى للعلاج. وبعد ذلك، حضرت قوّة من وحدة القوى السيّارة وعناصر من السجن وأُجري تفتيش كامل للمبنى، حيث تمّ ضبط /12/ هاتفًا خلویًّا، و /15/ شاحنًا كهربائيًّا، وسمّاعات هاتف، وعدد كبير من القطع الحديدية الحادّة المُصنّعة في داخل السّجن".

يذكر أن السجون اللبنانية، تعاني من اكتظاظ يوازي ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية، كما أن 79% من السجناء هم من غير المحكومين، و43% من السجناء هم من التبعيات الأجنبية.