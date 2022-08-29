بسبب ضعف البصر جندي يقتل ضابطا خطأ

لكن التقرير قال إنه لم يكن لديه نظارات صادرة عن الجيش.

وأوضح التحقيق أن وفاة هيلير كانت نتيجة عدة "خروقات في السياسة والإجراءات" وليس نتيجة عامل واحد.

وقالت عائلته إنها تشعر بـ "حزن عميق" لمقتله.

وخدم الضابط، من الكتيبة الأولى للحرس الويلزي، في كوسوفو والعراق وأفغانستان خلال مسيرته الوظيفية في الجيش.

وقال التقرير "أظهرت السجلات الطبية الخاصة بالجندي، ضرورة أن يرتدي عدسات تصحيحية، ولكن لم تكن هناك طريقة لنقل هذه المعلومات إلى [سلسلة القيادة] ضمن حدود الثقة الطبية".

"خطر يمكن تجنبه"

وأكد التقرير أن "تحميل المسؤولية على الأفراد للتأكد من أنهم لائقون طبياً لأداء واجبات السلامة الحيوية هو خطر يمكن تجنبه".