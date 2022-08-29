بولندا تسجل 607 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت بولندا 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و167 ألفا و203، وتستقر الوفيات عند 117 ألفا و30 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و99 ألفا و935 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.