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وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 7.6 تريليون وون (حوالي 5.76 مليار دولار) مع بولندا لتصدير أسلحة إليها، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين.

وبموجب هذه الصفقة، ستقوم شركتا "هيون ديه روتيم" و"هان هوا ديفنس" الكوريتان بتصدير 180 دبابة من طراز "كي 2" و212 من مدافع هاوتزر من طراز "كي 9" إلى بولندا حتى عام 2025.

وجاء توقيع هذه الصفقة كأول تنفيذ للصفقة العامة التي تم توقيعها بين البلدين في 27 من يوليو الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير دبابات كورية إلى أوروبا.