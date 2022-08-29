 رياضة ببني سويف تنظم رحلة خلوية بمشاركة 40 عنصرا من فرق الجوالة - بوابة الشروق
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رياضة ببني سويف تنظم رحلة خلوية بمشاركة 40 عنصرا من فرق الجوالة

حازم الخولي
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:47 م
نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، رحلة خلوية لفرق الجوالة، وذلك ضمن البرامج الكشفية، والتي شارك فيها 40 من فرق الجوالة بمراكز الشباب (تزمنت الشرقية، ومدينة الواسطى، والشنطور، والمدينة شرق النيل)، وفي حضور رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومعتز حسن رئيس اللجنة التنسيقية، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن الرحلة بدأت من أمام مبنى المديرية حتى مركز شباب بياض العرب شرق النيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الإسعاف والمرور؛ لتأمين خط سير الرحلة التي تستهدف تدريب عناصر الكشافة على التحمل والصبر والاعتماد على النفس وتطوير القدرات البدنية والنفسية واكتساب الخبرات العلمية والمهارات الكشفية، فضلا عن التعرف على المعالم والتضاريس الجغرافية والمعالم الثقافية والاجتماعية في نطاق خط سير الرحلة، التي تم تنظيمها تحت إشراف إدارة الشباب وبالتعاون مع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب واللجنة التنسيقية.

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