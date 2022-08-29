 الخطوط الجوية السنغافورية: الركاب غير مطالبين بارتداء أقنعة الوجه اعتبارا من اليوم - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية السنغافورية: الركاب غير مطالبين بارتداء أقنعة الوجه اعتبارا من اليوم


نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 8:48 ص

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أنه اعتبارًا من اليوم /الإثنين/ لن يكون ركابها مطالبين بارتداء أقنعة الوجه أثناء الرحلات الجوية إلا إذا كانوا مسافرين من وإلى وجهات تفرض ذلك.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن إجراءات تخفيف قيود ارتداء أقنعة الوجه في البلاد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، حيث لم يعد ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا إلا في وسائل النقل العام والمنشآت الصحية، كما سيكون اختياريا في وسائل النقل الخاصة مثل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية وخدمات الحافلات الخاصة.
يشار إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة تراجعت بشكل كبير منذ أواخر شهر يوليو الماضي، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المصابين المحتجزين بالمستشفيات إلى النصف.


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