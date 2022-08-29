الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين العراقيين إلى مغادرة المنطقة الخضراء

دعا مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) اليوم الاثنين، كافة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية وحث على أقصى قدر من ضبط النفس.

وذكر بيان لمكتب (يونامي) أنه على "كافة المتظاهرين مغادرة المنطقة الدولية في بغداد فوراً وإخلاء كافة المباني الحكومية والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمة لشعب العراق" .

وأوضح البيان :"إن التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة ويجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق خدمة لشعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات و إن احترام النظام الدستوري أمر ضروري".

وحث البيان" الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها".

كما دعا البيان" كافة الأطراف السياسية للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات ولا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمله".

يشار إلى أن انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية.

وتدخلت القوات الأمنية في المنطقة لتفريق المتظاهرين.

واسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين إضافة إلى إصابة مراسل قناة الفلوجة .

وأعلن العراق عن حظر التجوال في جميع أرجاء البلاد وضع جميع القطعات العسكرية في حالة التأهب القصوى و تأجيل الامتحانات الابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر العراق .