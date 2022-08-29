ستيف كير: شجعت ليفربول بسبب صلاح

أكد ستيف كير، أسطورة كرة السلة الأمريكية والمدير الفني لفريق جولدن ستايت ووريورز أنه يشجع ليفربول الإنجليزي، بسبب انتماء محمد صلاح له.

وقال ستيف في تصريحات نقلتها شبكة إي إس بي إن الأمريكية: "لقد بدأت متابعة الدوري الإنجليزي ربما قبل خمس أو ست سنوات وشاهدت محمد صلاح يلعب وقرأت عنه".

وأضاف: "لقد تأثرت بقوة شخصية صلاح، وما فعله في مسقط رأسه في مصر، وقيامه بالمساعدة في بناء المدارس".

وتابع: "عرفت كم كان صلاح محبوبًا في مصر، فقلت: هذا هو لاعبي المفضل.. كنت أرغب في تشجيع محمد صلاح وعندما علمت أنه يلعب مع ليفربول، قلت حسنًا، هذا فريقي، لذلك، أصبحت من مشجعي ليفربول منذ ذلك الحين".

وأتم كير تصريحاته قائلًا: "لقد التقيت ببعض المدربين. قابلت يورجن كلوب، مدرب ليفربول أمس في مقر النادي، وكان ذلك بمثابة إثارة كبيرة".

وكان صلاح قد التقى صحبة فيرجل فان دايك وترينت أرنولد، ثنائي ليفربول مع ستيف كير، في مقر تدريبات الريدز، إذ جمعت الرباعي جلسة ودية أمس الأحد، على غرار ما فعلوه نجوم ليفربول في الماضي مع أمثال بن فوجل، الذي تسلق قمة جبل إيفرست.