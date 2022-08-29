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الصحة الفلبينية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 19%

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:46 م

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، تسجيل تراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 19% خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.

وأفادت الوزارة حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأنه في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري، سجلت البلاد 19 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل في المتوسط 2752 حالة في اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي 807 أو 10.5% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون في المستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.

يشار إلى أنه تم تطعيم حوالي 72.4 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، منهم 17.8 مليون حصلوا على جرعات معززة.


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