الكرملين يمهد الطريق لإجراء استفتاء لضم أجزاء من أوكرانيا

يبدو أن روسيا تمهد الطريق لضم الأجزاء التي احتلتها من أوكرانيا عبر إجراء استفتاءات .

وأشار سيرجي كيرينكو المسؤول في الكرملين يوم الأحد إلى استطلاعات حديثة تظهر تأييدا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا - المعروفين باسم دونباس- للانضمام إلى روسيا بنسب تتراوح بين 91 % إلى 92%.

وفي منطقتي خيرسون و زابوريجيا اللتين احتلتهما روسيا مؤخرا، قال كيرينكو إن مستوى التأييد يتراوح بين 75% إلى 77%. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر إنه إذا أظهر الناس تأييدهم للانضمام إلى روسيا، فإن الكرملين سيستجيب.

ومع ذلك، فإنه ليس لدى روسيا السيطرة الكاملة على جميع المناطق التي تلمح إلى أنها جاهزة للضم. وتسيطر أوكرانيا على أجزاء كبيرة من دونيتسك وألمحت إلى تنفيذها هجوم مضاد في خيرسون.

كما أن هناك الكثير من الشكوك حول صحة البيانات. وقال موقع ميدوزا الإخباري عبر الانترنت مؤخرا إن استطلاعات الرأي التي أجراها أظهرت انقساما بنسبة 30% تقريبا لصالح الانضمام إلى روسيا و 30 % ضده، بينما امتنع البقية عن إبداء آرائهم.