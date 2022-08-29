رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء في بغداد.

وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي إطلاق نار مستمر من أسلحة رشاشة في وسط العاصمة العراقية.

وأثارت التطورات الخطيرة في العراق قلق عربي وسط دعوات متتالية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وقال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط، إن الأمين العام يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية.

ودعا كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات أخري لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة علي استقرار البلاد.