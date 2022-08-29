ليبيا: من يحمي المدنيين من فوضى الميلشيات والسلاح؟

وطالبت بلدية طرابلس من جانبها، في بيان السبت 27 أغسطس، المجتمع الدولي، بحماية المدنيين في ليبيا، وقالت إنه "في الوقت الذي دعا فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين، والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد، تفاجأ الجميع باشتباكات في قلب العاصمة، لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم."

وحمَّلت البلدية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي والحكومتين، المسؤولية عن تردي الأوضاع في العاصمة، داعية سكان العاصمة، إلى الوقوف يدا واحدة، ضد هذه التعديات التي أصبحت تُعرض حياتهم للخطر.

أما وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، فقد دعت عبر تويتر إلى محاسبة، كل من شارك في اشتباكات العاصمة طرابلس، وقالت المنقوش في تغريدة لها، إن استخدام لغة العنف وترويع الأهالي والأطفال، الذين يحاولون الاستمتاع بهواء بلادهم، في يوم الجمعة المبارك، هو عمل مرفوض شكلًا ومضمونًا، ويجب على كل من شارك في مثل هذه الأعمال أن يحاسب، وأضافت أن الليبيين يستحقون السلام.

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مذكرة جميع الأطراف، بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

الفوضى قائمة

وتعكس هذه الجولة الأحدث من الاقتتال، الفوضى التي تغرق فيها ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ، ويتفاقم الانقسام في البلاد في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام،يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بينما تتخذ الثانية برئاسة فتحي باشاغا، من سرت (وسط ليبيا)، مقرا مؤقتا لها، بعد أن منعت من دخول طرابلس رغم محاولاتها المتكررة.

وقد تبادل المسؤولون عن الحكومتين المتنافستين، الاتهامات بشأن جولة الاقتتال الأخيرة، ففي الوقت الذي حمل فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، منافسه في سرت فتحي باشاغا، مسؤولية ما حصل، وجه المتحدث باسم حكومة باشاغا، أصابع الاتهام إلى الدبيبة، قائلا إن "حكومة الوحدة" هي من تتحمل مسؤولية الاشتباكات وما نتج عنها.

وشهدت الأشهر الأخيرة، تصاعدا في التوتر في طرابلس، بين الفصائل المسلحة الموالية للقادة المتحاربين، فقد أودت معارك اندلعت في 22 يوليو الماضي، بحياة 16 شخصا وتسببت في جرح نحو 50 آخرين.