جروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين إن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا.