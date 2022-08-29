جروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين إن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا.