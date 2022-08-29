 جروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة - بوابة الشروق
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جروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:31 ص

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين إن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا.

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