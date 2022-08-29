 الإثنين 29 أغسطس.. ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم - بوابة الشروق
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الإثنين 29 أغسطس.. ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:07 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.75 إلى 4.5 جنيه.
كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
وتراوح سعر الفلفل الحامي من 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.
وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.
واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.


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