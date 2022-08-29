استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.75 إلى 4.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

وتراوح سعر الفلفل الحامي من 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.