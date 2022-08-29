اندلاع حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية

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أفادت السلطات في السويد، اليوم الإثنين، باندلاع حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخص قبالة سواحل البلاد.

وقالت السلطات البحرية السويدية - في تصريحات أوردها موقع قناة "يورونيوز" الإخبارية - إن عملية إنقاذ كبيرة جارية قبالة الساحل السويدي.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، جوناس فرانزين، أن حريقًا اندلع على سطح العبارة الذي تنقل عليه السيارات، مضيفًا أنه تم إرسال ثلاث مروحيات وسبع سفن إلى موقع الحادث لبدء عملية إخلاء السفينة.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن الحريق اندلع على متن العبارة "ستينا سكانديكا"، بعد ظهر اليوم، أثناء إبحارها شمال جزيرة جوتلاند الواقعة في بحر البلطيق.

وأعلنت متحدثة أخرى باسم البحرية وهي ليزا ميورنينج أن "الحريق تحت السيطرة". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات كما لم يعرف سبب الحريق بعد.