إحالة 108 عاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق للتغيب عن العمل بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 108 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور الميداني المفاجئ بنطاق مركزي المنزلة وأجا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 99 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت مستشفي المنزلة العام والمركز الحضري بالمنزلة والوحدات الصحية بالفروسات والجديدة والعمرة ومصر الجديدة وعرب زيدان بمركز المنزلة والوحدة الصحية بنوسا البحر والديرس وكفر الشراقوة وجراح ومنية سمنود بمركز أجا، و9 من العاملين بمراكز شباب اتحاد المنزلة بمركز المنزلة، ومركز شباب منية سمنود بمركز أجا.