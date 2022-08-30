دراسة: نوع النشاط أثناء الجلوس قد يؤثر على خطر الإصابة بالخرف



الخرف هو مصطلح يصف مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الوظائف الإدراكية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والاستدلال والقدرات الاجتماعية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعد الخرف حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة بين جميع الأمراض وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والتبعية بين كبار السن على مستوى العالم.



وفي حين أن العمر هو أحد أهم عوامل الخطر للخرف، فإن الخمول البدني هو عامل آخر يمكن أن يزيد من خطر التدهور المعرفي، حيث وجد بحث جديد أن الخمول والنشاط الذي تفعله خلال فترة الجلوس هو الذي يؤثر على خطر تدهور الدماغ، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".



استخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أوف ساينس" بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا من المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق تضم أكثر من 500000 مشارك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحققت في الارتباطات المحتملة بين النشاط الترفيهي المستقر والخرف عند كبار السن.