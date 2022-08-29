الجزائر تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا بواقع ١٩ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع ١٩ إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و١٩٤ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٨٢٩ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.