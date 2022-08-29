قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة مستمرة في تطبيق النظام الجديد للتعليم؛ لأنه نظام دولة وليس وزيرًا، مؤكدًا على الاستمرار في الهدف والاستراتيجية الكبيرة للدولة المصرية.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة تغير في مجموعة من الآليات بالنظام الجديد، ومنها تخفيف المنهج وليس تعديله بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وطمأن طلاب الثانوية العامة بأنهم لن يبدأوا العام الدراسي إلا وهم يعلمون الكيفية التي يسير بها الأمر، من حيث مراجعة الأسئلة ونظامها، وهل هناك حاجة لتطعيم الاختيار من متعدد بأسئلة مقالية، موضحًا أن لجنة خبراء تضم أساتذة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات تعمل على الأمر.

وأكد وزير التعليم، أن «المعلمين عامود الخيمة في النظام الجديد»، متابعًا: «حريصون على التدريس بطريقة منضبطة والطالب يدرس بالطريقة المناسبة التي تحقق نواتج التعلم التي نرغبها، وأولياء الأمور والأطراف كلها شركاء في التطوير، عبر حوار مجتمعي على منصة الوزارة لإرسال المقترحات».