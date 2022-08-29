العراق: مقتل جندي في هجوم مسلح ببغداد

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل جندي عراقي بوزارة الدفاع في هجوم مسلح بالعاصمة بغداد .

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الإثنين/ - إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد جنود وزارة الدفاع ضمن تقاطع الأجراس في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال".

وكان مصدر أمني قد أعلن أول السبت مقتل جندي عراقي وإصابة شخصين بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس مقتل أربعة إرهابيين في محافظة ديالي .