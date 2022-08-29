رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء

دعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية

وجدد الكاظمي توجيهاته للقيادات الأمنية العراقية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان.