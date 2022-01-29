الجيش الروسي يعلن صد هجوم أوكراني في خيرسون

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت هجوما أوكرانيا في منطقتي خيرسون وميكولايف المحتلتين في جنوب أوكرانيا.

وقال البيان الروسي إن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة. ولم يكن من الممكن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

ولطالما أعلنت القيادة الأوكرانية ع عن شن هجوم مضاد كبير في الجنوب عدة مرات منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت المجموعة الجنوبية للجيش الأوكراني اليوم الاثنين، إن قواتها شقت طريقها عبر خط جبهة روسي في منطقة خيرسون مما أجبر وحدات من الانفصاليين في دونيتسك ومشاة البحرية الروسية على التراجع. ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل عن الموقع.

ولم تشر هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى هجومها على المنطقة في تقريرها مساء الاثنين، ولكن السلطات الأوكرانية حثت المواطنين على مغادرة المناطق التي تحتلها روسيا حال استطاعتهم ذلك.